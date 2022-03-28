Пивоварна компанія Carlsberg вирішила піти з Росії

"Ми прийняли важке і невідкладне рішення домогтися повного продажу нашого бізнесу в Росії, що ми вважаємо правильним в нинішніх умовах", - йдеться в заяві Carlsberg.

Рішення покинути Росію призведе до "істотного негрошового знецінення" в цьому році, йдеться в повідомленні, в якому не розкриваються подробиці.

До кінця 2021 року у Carlsberg були необоротні активи в Росії на суму 19,2 млрд датських крон (2,8 млрд доларів), що становить близько 15% від загальних активів або 44% від загального капіталу, говорилося в річному звіті.

Carlsberg - данська пивоварна корпорація, третя після Anheuser-Busch InBev і Heineken за обсягом виробництва пива.

На території Росії Carlsberg належить пивоварний концерн "Балтика".