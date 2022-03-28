RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Пивоварна компанія Carlsberg вирішила піти з Росії

Фото: Carlsberg вирішила покинути російський ринок (carlsbergukraine.com)
Автор: Олександр Білоус

Данська пивоварна компанія Carlsberg вирішила покинути російський ринок. Рішення прийнято у зв'язку з вторгненням Росії в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Ми прийняли важке і невідкладне рішення домогтися повного продажу нашого бізнесу в Росії, що ми вважаємо правильним в нинішніх умовах", - йдеться в заяві Carlsberg.

Рішення покинути Росію призведе до "істотного негрошового знецінення" в цьому році, йдеться в повідомленні, в якому не розкриваються подробиці.

До кінця 2021 року у Carlsberg були необоротні активи в Росії на суму 19,2 млрд датських крон (2,8 млрд доларів), що становить близько 15% від загальних активів або 44% від загального капіталу, говорилося в річному звіті.

Carlsberg - данська пивоварна корпорація, третя після Anheuser-Busch InBev і Heineken за обсягом виробництва пива.

На території Росії Carlsberg належить пивоварний концерн "Балтика".

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація