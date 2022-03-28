Пивоваренная компания Carlsberg решила уйти из России
Датская пивоваренная компания Carlsberg решила покинуть российский рынок. Решение принято в связи с вторжением России в Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Мы приняли трудное и безотлагательное решение добиться полной продажи нашего бизнеса в России, что мы считаем правильным в нынешних условиях", - говорится в заявлении Carlsberg.
Решение покинуть Россию приведет к "существенному неденежному обесценению" в этом году, говорится в сообщении, в котором не раскрываются подробности.
К концу 2021 года у Carlsberg были необоротные активы в России на сумму 19,2 млрд датских крон (2,8 млрд долларов), что составляет около 15% от общих активов или 44% от общего капитала, говорилось в годовом отчете.
Carlsberg - датская пивоваренная корпорация, третья после Anheuser-Busch InBev и Heineken по объему производства пива.
На территории России Carlsberg принадлежит пивоваренный концерн "Балтика".
Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.
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