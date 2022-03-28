Пивоварна компанія Carlsberg вирішила піти з Росії
Данська пивоварна компанія Carlsberg вирішила покинути російський ринок. Рішення прийнято у зв'язку з вторгненням Росії в Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Ми прийняли важке і невідкладне рішення домогтися повного продажу нашого бізнесу в Росії, що ми вважаємо правильним в нинішніх умовах", - йдеться в заяві Carlsberg.
Рішення покинути Росію призведе до "істотного негрошового знецінення" в цьому році, йдеться в повідомленні, в якому не розкриваються подробиці.
До кінця 2021 року у Carlsberg були необоротні активи в Росії на суму 19,2 млрд датських крон (2,8 млрд доларів), що становить близько 15% від загальних активів або 44% від загального капіталу, говорилося в річному звіті.
Carlsberg - данська пивоварна корпорація, третя після Anheuser-Busch InBev і Heineken за обсягом виробництва пива.
На території Росії Carlsberg належить пивоварний концерн "Балтика".
Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.
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