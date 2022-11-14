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На півночі Волинської області чути вибухи: в ОВА назвали причину

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Київ, Понеділок 14 листопада 2022 16:31
На півночі Волинської області чути вибухи: в ОВА назвали причину Фото: на півночі Волинської області чути вибухи (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

На півночі Волинської області, у Камінь-Каширському районі, сьогодні чути вибухи. Повідомляється, що вони викликані роботами українських військових.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram Волинської ОВА.

"Протягом дня сьогодні на півночі Камінь-Каширського району проводитимуться вибухові роботи. Не турбуйтесь, це працюватимуть наші військові. Зберігайте спокій і вірте у ЗСУ", - йдеться у повідомленні ОВА.

Раніше ми писали, що звуки вибухів, які у п'ятницю, 21 жовтня, могли чути мешканці Волині, пов'язані із плановими навчаннями військових.

Також повідомлялося, що з середи, 28 вересня, у Волинській області скорочується дія комендантської години. Тепер він триватиме з 00:00 до 5:00.

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