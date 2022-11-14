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На севере Волынской области слышны взрывы: в ОВА назвали причину

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Киев, Понедельник 14 ноября 2022 16:31
На севере Волынской области слышны взрывы: в ОВА назвали причину Фото: на севере Волынской области слышны взрывы (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

На севере Волынской области, в Камень-Каширского района сегодня слышны взрывы. Сообщается, что они вызваны работами украинских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Волынской ОВА.

"В течение дня сегодня на севере Камень-Каширского района будут проводиться взрывные работы. Не беспокойтесь, это будут работать наши военные. Сохраняйте спокойствие и верьте в ВСУ", - говорится в сообщении ОВА.

Ранее мы писали, что звуки взрывов, которые в пятницу, 21 октября, могли слышать жители Волыни, связаны с плановыми учениями военных.

Также сообщалось, что со среды, 28 сентября, в Волынской области сокращается действие комендантского часа. Теперь он будет длиться с 00:00 до 5:00.

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