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На півночі України пройшли навчання мобільних груп ППО (фото)

Україна, П'ятниця 19 січня 2024 09:33
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На півночі України пройшли навчання мобільних груп ППО (фото) Фото: на півночі України пройшли навчання мобільних груп ППО (facebook.com/JointForcesCommandAFU)
Автор: Наталія Юрченко

Мобільні вогневі групи провели навчання на півночі України. Екіпажі тренувалися відбивати повітряні атаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Командування Об'єднаних сил ЗСУ у Facebook.

"В Північній операційній зоні підрозділи Сил оборони продовжують вдосконалювати свою майстерність та професіоналізм. З військовослужбовцями щоденно проводяться комплексні заняття з тактичної та психологічної підготовки", - йдеться у повідомленні.

Нещодавно на півночі України відбулись тренування мобільних вогневих груп. До навчань залучалися підрозділи, на напрямку роботи яких системно виявляється найбільша загроза ворожих атак з повітря.

Військові готуються до відбиття повітряних ударів по об’єктах критичної інфраструктури та захисту населення.

Командування Об'єднаних сил ЗСУ зазначає, що ворог постійно змінює способи застосування дронів-камікадзе. Тому тренування мобільних вогневих груп проводяться постійно.

Фото: на півночі України пройшли навчання мобільних груп ППО (facebook.com/JointForcesCommandAFU)

Мобільна ППО

Мобільні вогневі групи ППО були створені в Україні на тлі активних атак Росії ще навесні 2022 року. Здебільшого мобільна ППО знищує дрони-камікадзе, які російські окупанти випускають по Україні.

Мобільні групи мають позашляховики, на які встановлені переносні зенітно-ракетні комплекси, кулемети з зенітним прицілом чи інше озброєння.

На тлі можливого посилення ракетних та дронових атак з боку РФ в Україні почали формувати нові вогневі групи ППО. Зокрема, їх створювали на півночі України.

Також нещодавно українські захисники показали, як мобільні вогневі групи ППО "працюють" по дронах РФ.

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