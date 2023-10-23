На півночі України готують нові мобільні вогневі групи ППО, - Наєв

"У Північній операційній зоні досить ефективно триває формування та підготовка нових мобільних вогневих груп протиповітряної оборони. Це стає можливим завдяки новим сучасним зразкам озброєння іноземного виробництва, що надходять із країн-партнерів", - розповів він.

Наєв зазначив, що мобільні вогневі групи відіграють важливу роль у захисті повітряного простору України.

"Вдень і вночі в режимі 24/7 ці екіпажі вирушають на завдання зі знищення повітряних цілей ворога. Зенітні кулеметні установки - це адекватна відповідь ворогові на його стратегію з виснаження нашої системи протиповітряної оборони", - каже генерал.

За словами Наєва, агресор розраховує на те, що по його БПЛА буде витрачено запас високовартісних зенітних ракет. Натомість, як додає генерал, зенітна кулеметна установка дозволяє вирішити бойове завдання з використанням відносно недорогого боєкомплекту.

Ситуація на півночі України

За даними Генштабу на ранок, в зоні відповідальності ОСУВ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

Крім того, щодо ситуації з ДРГ вчора спікер ДПСУ Андрій Демченко розповідав, що ситуація по кордону із Білоруссю залишається контрольованою - там не відбувається ні спроб проникнення ДРГ, ні нагнітання ситуації.