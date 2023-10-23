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На севере Украины готовят новые мобильные огневые группы ПВО, - Наев

Фото: командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев (mil in ua)
Автор: Наталия Гурковская

На севере Украины идет подготовка и формирование новых огневых групп ПВО. Они прекрасная альтернатива высококачественным зенитным ракетам, на расход запаса которых при уничтожении целей расчитывает РФ.

Об этом заявил командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев, пишет РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

"В Северной операционной зоне достаточно эффективно идет формирование и подготовка новых мобильных огневых групп противовоздушной обороны. Это становится возможным благодаря новым современным образцам вооружения иностранного производства, поступающим из стран-партнеров", - рассказал он.

Наев отметил, что мобильные огневые группы играют немаловажную роль в защите воздушного пространства Украины.

"Днем и ночью в режиме 24/7 эти экипажи отправляются на задачи по уничтожению воздушных целей врага. Зенитные пулеметные установки - это адекватный ответ врагу на его стратегию по истощению нашей системы противовоздушной обороны", - говорит генерал.

По словам Наева, агрессор рассчитывает на то, что по его БПЛА будет израсходован запас высококачественных зенитных ракет. Вместо этого, как добавляет генерал, зенитная пулеметная установка позволяет решить боевую задачу с использованием относительно недорогого боекомплекта.

Ситуация на севере Украины

По данным Генштаба на утро, в зоне ответственности ОСУВ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

Кроме того, по ситуации с ДРГ вчера спикер ГПСУ Андрей Демченко рассказывал, что ситуация по границе с Беларусью остается контролируемой - там не происходит ни попыток проникновения ДРГ, ни нагнетания ситуации.

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