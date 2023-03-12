На півночі Туреччини спалахнула лісова пожежа: гасінню посприяв дощ

У турецькій провінції Кастамону, що на півночі країни, спалахнула лісова пожежа. Полум'я вже вдалося погасити - посприяв дощ.
Про це повідмоляє РБК-Україна з посиланням на TRT Haber.
За даними телеканалу, загорання сталося у районі Доганюрт.
Вогонь поширювався швидко, на місце події оперативно прибули пожежні бригади. Через кілька годин стихію вдалося приборкати - посприяла дощова погода.
Наразі тривають роботи з охолодження, збитки з'ясовуються.
Нагалаємо, на південному сході Туреччини 11 березня стався сильний землетрус. Магнітуда сягнула 4,0 бала.
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