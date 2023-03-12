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На півночі Туреччини спалахнула лісова пожежа: гасінню посприяв дощ

Фото: На півночі Туреччини спалахнула лісова пожежа (pixabay.com)
Автор: Олег Васьків

У турецькій провінції Кастамону, що на півночі країни, спалахнула лісова пожежа. Полум'я вже вдалося погасити - посприяв дощ.

Про це повідмоляє РБК-Україна з посиланням на TRT Haber.

За даними телеканалу, загорання сталося у районі Доганюрт.

Вогонь поширювався швидко, на місце події оперативно прибули пожежні бригади. Через кілька годин стихію вдалося приборкати - посприяла дощова погода.

Наразі тривають роботи з охолодження, збитки з'ясовуються.

Нагалаємо, на південному сході Туреччини 11 березня стався сильний землетрус. Магнітуда сягнула 4,0 бала.

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ПожежаТурция