На півночі та півдні дощитиме, а на заході попереджають про туман: погода на завтра

Фото в Україні, завтра, на півночі та півдні дощитиме (Віталій Носач, РБК-Україна)

Завтра, 15 лютого, очікується невеликий дощ на північному сході України та півдні. Попереджають про туман у західних областях.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на український гідрометеорологічний центр.

"Хмарно з проясненнями. Невеликий дощ, на північному сході країни помірний дощ з мокрим снігом, у західних, Житомирській, Вінницькій, Донецькій та Луганській областях без опадів", - пише пресслужба. Вночі та вранці у західних областях місцями туман. Вітер очікується північно-західний, на Лівобережжі - східний, 5-10 м/с. Температура: на заході коливатиметься від -1 до +3 вночі й від +1 до +7 вдень;

на півночі коливатиметься від +1 до +3 вночі й від +1 до +3 вдень;

на півдні коливатиметься від +3 до +6 вночі й від +6 до +9 вдень;

на сході коливатиметься від -1 до +3 вночі й від +1 до +5 вдень. Фото: погода на 15 лютого (facebook.com/UkrHMC) Погода в Києві та області "Хмарно з проясненнями. Невеликий дощ (вдень місцями). Вітер північно-західний, 5-10 м/с", - пише пресслужба. Очікується, що температура в Київській області протягом доби становитиме від 0 до +4. Тим часом у Києві протягом доби коливатиметься від +1 до +3.