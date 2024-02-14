На севере и юге будет дождливо, а на западе предупреждают о тумане: погода на завтра

В субботу, 15 февраля, ожидается небольшой дождь на северо-востоке Украины и юге. Предупреждают о тумане в западных областях.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на украинский гидрометеорологический центр .

"Облачно с прояснениями. Небольшой дождь, на северо-востоке страны умеренный дождь с мокрым снегом, в западных, Житомирской, Винницкой, Донецкой и Луганской областях без осадков", - пишет пресс-служба.

Ночью и утром в западных областях местами туман.

Ветер ожидается северо-западный, на Левобережье - восточный, 5-10 м/с.

Температура:

на западе будет колебаться от -1 до +3 ночью и от +1 до +7 днем;

на севере будет колебаться от +1 до +3 ночью и от +1 до +3 днем;

на юге будет колебаться от +3 до +6 ночью и от +6 до +9 днем;

на востоке будет колебаться от -1 до +3 ночью и от +1 до +5 днем.

Фото: погода на 15 февраля (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Киеве и области

"Облачно с прояснениями. Небольшой дождь (днем местами). Ветер северо-западный, 5-10 м/с", - пишет пресс-служба.

Ожидается, что температура в Киевской области в течение суток составит от 0 до +4. Между тем в Киеве в течение суток будет колебаться от +1 до +3.