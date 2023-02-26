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На півночі Японії стався землетрус магнітудою 6,1

Фото: на півночі Японії стався землетрус магнітудою 6,1 (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Землетрус магнітудою 6,1 стався у суботу ввечері, 26 лютого, біля східної частини північного японського острова Хоккайдо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Європейсько-Середземноморського сейсмологічного центру.

Згідно з повідомленнями влади регіону, попередження про цунамі не надходило. За даними Національного дослідницького інституту наук про Землю Японії, землетрус стався біля півострова Немуро на глибині 61 кілометр.

Повідомлень про травми чи пошкодження не надходило. У двох муніципалітетах на Хоккайдо землетрус було оцінено як "нижче 5" за японською 7-бальною шкалою інтенсивності, що вимірює рух ґрунту.

За даними Японського метеорологічного агентства, внаслідок землетрусу такої сили предмети падають із полиць, а незакріплені меблі можуть рухатися. Але загрози здоров'ю людей зазвичай немає.

Раніше ми писали, що в Японії на берег моря викинуло невідому кулю діаметром близько 1,5 м. Місце, де було виявлено "знахідку", оточили.

Також повідомлялося, що Японія працює над новим пакетом санкцій G7 проти Росії. Окрім цього, прем'єр-міністр країни планує відвідати Україну.

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Землетрус в ЯпоніїЯпонія