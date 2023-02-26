RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

На севере Японии произошло землетрясение магнитудой 6,1

Фото: на севере Японии произошло землетрясение магнитудой 6,1 (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в субботу вечером, 26 февраля, у восточной части северного японского острова Хоккайдо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.

Согласно сообщениям властей региона, предупреждения о цунами не поступало. По данным Национального исследовательского института наук о Земле Японии, землетрясение произошло у полуострова Немуро на глубине 61 километра.

Сообщений о травмах или повреждениях не поступало. В двух муниципалитетах на Хоккайдо землетрясение было оценено как "ниже 5" по японской 7-балльной шкале интенсивности, которая измеряет движение грунта.

По данным Японского метеорологического агентства, в результате землетрясения такой силы предметы падают с полок, а незакрепленная мебель может двигаться. Но угрозы здоровью людей, как правило, нет.

Ранее мы писали, что в Японии на берег моря выбросило неизвестный шар диаметром около 1,5 м. Место, где была обнаружена "находка", оцепили.

Также сообщалось, что Япония работает над новым пакетом санкций G7 против России. Кроме этого, премьер-министр страны планирует посетить Украину.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Землетрясение в ЯпонииЯпония