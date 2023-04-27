UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

На півночі Польщі знайшли уламки ракети, на ній були написи російською, - ЗМІ

Фото: у лісі на півночі Польщі знайшли уламки ракети (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

На півночі Польщі виявили уламки військового об'єкта. Ймовірно, це була ракета класу "повітря-земля".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Польщі та RMF24.

Уламки об'єкта виявили ще у вівторок, 25 квітня, у лісі поблизу міста Бидгощ.

"Знайдено залишки неідентифікованого військового об’єкту. Ситуація не загрожує безпеці місцевих мешканців", - заявляють у Міноборони.

Генпрокурор Польщі Збігнєв Зьобро заявив, що прокуратура у Гданську почала розслідування. На місці інциденту працюють слідчі, поліція та військові експерти.

За даними польського видання RMF24, поблизу Бидгоща виявили уламки ракети "повітря-земля". Ймовірно, вона впала деяких час тому. Журналісти зазначають, що на уламках нібито були написи російською мовою, це може вказувати на радянську зброю. За попередніми даними, у ракеті відсутня бойова частина.

Раніше польські ЗМІ з посиланням на місцевих жителів повідомляли, що впав безпілотник.

Варто зазначити, що Бидгощ знаходиться майже за 500 км від кордону з Україною, понад 400 км - від Білорусі та 240 км - від Калінінградської області Росії.

скриншот google.com/maps

Нагадаємо, у листопаді 2022 року у прикордонному польському містечку Пшеводув впали ракети, внаслідок чого загинули двоє осіб.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Польщаракети