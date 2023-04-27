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На севере Польши обнаружили обломки ракеты, на ней были надписи на русском, - СМИ

Фото: в лесу на севере Польши обнаружили обломки ракеты (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

На севере Польши обнаружили обломки военного объекта. Вероятно, это была ракета класса "воздух-земля".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Польши и RMF24.

Обломки объекта обнаружили еще во вторник, 25 апреля, в лесу близ города Быдгощ.

"Найдены остатки неидентифицированного военного объекта. Ситуация не угрожает безопасности местных жителей", - заявляют в Минобороны.

Генпрокурор Польши Збигнев Зебро заявил, что прокуратура в Гданьске начала расследование. На месте инцидента работают следователи, полиция и военные эксперты.

По данным польского издания RMF24, вблизи Быдгоща обнаружили обломки ракеты "воздух-земля". Вероятно, она упала некоторое время назад. Журналисты отмечают, что на обломках якобы были надписи на русском языке, это может указывать на советское оружие. По предварительным данным, в ракете отсутствует боевая часть.

Ранее польские СМИ со ссылкой на местных жителей сообщали, что упал беспилотник.

Стоит отметить, что Быдгощ находится почти в 500 км от границы с Украиной, более 400 км - от Беларуси и 240 км - от Калининградской области России.

скриншот google.com/maps

Напомним, в ноябре 2022 года в приграничном польском городке Пшеводув упали ракеты, в результате чего погибли два человека.

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