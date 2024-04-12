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На півночі очікуються дощі, повітря в країні прогріється до +21: погода на завтра

Фото: погода на завтра (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Завтра, 13 квітня, очікуються дощі у північній частині України. Повітря місцями прогріється до +21.

"Хмарно з проясненнями. Без опадів, лише у північній частині вдень невеликий короткочасний дощ", - пише Український гідрометцентр.

Вітер очікується північно-західний, західний, 7-12 м/с.

Температура:

  • на заході коливатиметься від +7 до +11 вночі й від +16 до +20 вдень;
  • на півночі коливатиметься від +7 до +11 вночі й від +17 до +19 вдень;
  • на півдні коливатиметься від +9 до +12 вночі й від +19 до +21 вдень;
  • на сході коливатиметься від +7 до +9 вночі й від +18 до +21 вдень.

Фото: погода на 13 квітня (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Києві та області

"Хмарно з проясненнями, вночі без опадів, вдень невеликий короткочасний дощ.Вітер західний, 7-12 м/с", - пише пресслужба.

Очікується, що температура в Київській області очікується вночі від +7 до +12, а вдень від +16 до +21. У Києві вночі близько +10, а вдень від +17 до +19.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, 12 квітня, у Києві були зафіксовані ще два температурні рекорди.

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Погода в Україні