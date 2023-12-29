На півночі невеликий дощ, місцями в країні туман: погода на завтра

Завтра, 30 грудня, на півночі України очікується невеликий дощ. У південних й центральних областях місцями туман.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на український гідрометеорологічний центр.
"Хмарно з проясненнями.Без опадів, лише в Карпатському регіоні невеликий дощ (вночі з мокрим снігом), вдень у північній частині місцями невеликий дощ", - пише пресслужба.
У південній частині та центральних областях вночі та вранці місцями туман.
Зазначається, південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, в Карпатах окремі пориви 15-20 м/с.
Температура:
Фото: погода на 30 грудня (meteo.gov.ua)
Погода в Києві та області
"Хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ. Вітер переважно західний, 7-12 м/с", - пише пресслужба.
Температура в області вночі від -1 до +4, а вдень від +4 до +9. Тим часом у Києві вночі від +2 до +4, а вдень від +7 до +9.
Сніголавинна небезпека
Помірна сніголавинна небезпека (2 рівень), утримується: 29-31 грудня на високогір'ї Закарпатської та Івано-Франківської областей.
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