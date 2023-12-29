На севере небольшой дождь, местами туман: погода на завтра

Сегодня, 30 декабря, на севере Украины ожидается небольшой дождь. В южных и центральных областях местами туман.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на украинский гидрометеорологический центр.
"Облачно с прояснениями, без осадков, лишь в Карпатском регионе небольшой дождь (ночью с мокрым снегом), днем в северной части местами небольшой дождь", - пишет пресс-служба.
В южной части и центральных областях ночью и утром местами туман.
Отмечается, юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, в Карпатах отдельные порывы 15-20 м/с.
Температура:
Фото: погода на 30 декабря (meteo.gov.ua)
Погода в Киеве и области
"Облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с", - пишет пресс-служба.
Температура в области ночью от -1 до +4, а днем от +4 до +9. Тем временем в Киеве ночью от +2 до +4, а днем от +7 до +9.
Снеголавинная опасность
Умеренная снеголавинная опасность (2 уровень), удерживается: 29-31 декабря на высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей.
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