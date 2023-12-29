На севере небольшой дождь, местами туман: погода на завтра

"Облачно с прояснениями, без осадков, лишь в Карпатском регионе небольшой дождь (ночью с мокрым снегом), днем в северной части местами небольшой дождь", - пишет пресс-служба.

В южной части и центральных областях ночью и утром местами туман.

Отмечается, юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, в Карпатах отдельные порывы 15-20 м/с.

Температура:

на западе будет колебаться от +1 до +4 ночью и от +6 до +10 днем;

на севере будет колебаться от +1 до +3 ночью и от +6 до +8 днем;

на юге будет колебаться от +2 до +5 ночью и от +6 до +11 днем;

на востоке будет колебаться от 0 до +3 ночью и от +5 до +8 днем.

Фото: погода на 30 декабря (meteo.gov.ua)

Погода в Киеве и области

"Облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с", - пишет пресс-служба.

Температура в области ночью от -1 до +4, а днем от +4 до +9. Тем временем в Киеве ночью от +2 до +4, а днем от +7 до +9.

Снеголавинная опасность

Умеренная снеголавинная опасность (2 уровень), удерживается: 29-31 декабря на высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей.