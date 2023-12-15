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На півночі мокрий сніг, ожеледиця майже в усіх областях: погода на завтра

Фото: погода на завтра (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Завтра, 16 грудня, у північній частині України очікується невеликий мокрий сніг. На дорогах, крім півдня, можлива ожеледиця.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на український гідрометеорологічний центр.

"Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів, лише у північній частині вдень невеликий мокрий сніг. На дорогах країни, крім півдня, місцями ожеледиця", - пише пресслужба.

Зазначається, що вітер очікується переважно західний, 5-10 м/с.

Температура:

  • на заході коливатиметься від -1 до -4 вночі й від 0 до +3 вдень;
  • на півночі коливатиметься від -10 до -2 вночі й від 0 до +1 вдень;
  • на півдні коливатиметься від -3 до +2 вночі й від 0 до +4 вдень;
  • на сході коливатиметься від -2 до -6 вночі й від -1 до -1 вдень.

Фото: погода на 16 грудня (meteo.gov.ua)

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"Хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий мокрий сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер західний, 5-10 м/с.", - пише пресслужба.

Температура в області вночі від -2 до -7, а вдень від -3 до +2. У Києві вночі - -3 - -5 й вдень близько 0. 

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