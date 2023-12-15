На півночі мокрий сніг, ожеледиця майже в усіх областях: погода на завтра

Завтра, 16 грудня, у північній частині України очікується невеликий мокрий сніг. На дорогах, крім півдня, можлива ожеледиця.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на український гідрометеорологічний центр.
"Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів, лише у північній частині вдень невеликий мокрий сніг. На дорогах країни, крім півдня, місцями ожеледиця", - пише пресслужба.
Зазначається, що вітер очікується переважно західний, 5-10 м/с.
Температура:
Фото: погода на 16 грудня (meteo.gov.ua)
Погода в Києві та області
"Хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий мокрий сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер західний, 5-10 м/с.", - пише пресслужба.
Температура в області вночі від -2 до -7, а вдень від -3 до +2. У Києві вночі - -3 - -5 й вдень близько 0.
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