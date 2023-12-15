На севере мокрый снег, гололедица почти во всех областях: погода на завтра

Завтра, 16 декабря, в северной части Украины ожидается небольшой мокрый снег. На дорогах, кроме юга, возможна гололедица.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на украинский гидрометеорологический центр.
"Облачно с прояснениями. Без существенных осадков, лишь в северной части днем небольшой мокрый снег. На дорогах страны, кроме юга, местами гололедица", - пишет пресс-служба.
Отмечается, что ветер ожидается преимущественно западный, 5-10 м/с.
Температура:
Фото: погода на 16 декабря (meteo.gov.ua)
Погода в Киеве и области
"Облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем небольшой мокрый снег. На дорогах местами гололедица. Ветер западный, 5-10 м/с.", - пишет пресс-служба.
Температура в области ночью от -2 до -7, а днем от -3 до +2. В Киеве ночью - -3 - -5 и днем около 0.
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