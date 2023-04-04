На севере Крыма ночью слышали взрывы: пострадала ферма с оккупантами, - СМИ

В Армянске, на севере Крыма, около 2:00 слышали громкие взрывы. Местные сообщают, что под атаку могла попасть ферма, в которой располагались оккупанты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Крымский ветер" .

Сообщается, что дроны атаковали заброшенную ферму, где располагались российские солдаты, после чего возник пожар.

Кроме того, местные жители также сообщали, что слышали несколько взрывов.

Добавим, что официально события в Крыму не комментировали ни в Украине, ни в России.

Отметим, что российские военные устанавливают "зубы дракона" на востоке Крыма - хотят продлить их до моря.

Ранее сообщалось, что 29 марта в Гвардейском, что в 22 км от Симферополя, слышали звук похожий на взрыв. Рядом с поселком находится авиабаза, которую используют россияне.

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