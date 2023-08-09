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На півночі Криму пролунали вибухи. Керченський міст знову перекрили

Фото: росяни знову перекрили Кримський міст (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У Криму у середу, 9 серпня, пролунали вибухи. Їх чули у Джанкойському районі на півночі окупованого півострова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

За словами місцевих жителів, у районі Джанкоя після вибухів помітили в небі російські вертольоти.

"Через Нижньогірський район три пари гелікоптерів пролетіли у бік Азовського моря", - йдеться у повідомленні.

Пізніше повідомили, що російські вертольоти повернулися у Джанкой.

Крім того, росіяни знову перекрили Кримський міст, а рух усього транспорту зупинили. Також повідомляється, що там лунала тривога.

Севастополь

Також у районі Севастополя місцеві жителі помітили дим. Окупанти вже встигли заспокоїти жителів. Вони стверджують, що нібито у районі Севастопольської бухти ворожий флот проводить тренування військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту.

Що відомо про Джанкой

Нагадаємо, що у Джанкої на півночі Криму знаходиться військовий аеродром, який активно використовують окупанти. Раніше у Генштабі ЗСУ повідомляли, що росіяни перетворили Джанкой на свою військову базу.

Також варто зазначити, що у районі Джанкоя неодноразово чули вибухи. Так, зокрема, у березні ЗСУ знищили у Джанкої російські крилаті ракети "Калібр", які окупанти транспортували залізницею.

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