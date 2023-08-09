RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

На севере Крыма прогремели взрывы. Керченский мост снова перекрыли

Фото: россияне снова перекрыли Крымский мост (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Крыму в среду, 9 августа, прогремели взрывы. Их слышали в Джанкойском районе на севере оккупированного полуострова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

По словам местных жителей, в районе Джанкоя после взрывов были замечены в небе российские вертолеты.

"Через Нижнегорский район три пары вертолетов пролетели в сторону Азовского моря", - говорится в сообщении.

Кроме того, россияне снова перекрыли Крымский мост, а движение всего транспорта остановили. Также сообщается, что там прозвучала тревога.

При этом оккупанты уже успели успокоить жителей Севастополя. Они утверждают, что якобы в районе Севастопольской бухты вражеский флот проводит тренировки войск радиационной, химической и биологической защиты.

Что известно о Джанкое

Напомним, что в Джанкое на севере Крыма находится военный аэродром, который активно используют оккупанты. Ранее в Генштабе ВСУ сообщалось, что россияне превратили Джанкой в свою военную базу.

Также стоит отметить, что в районе Джанкоя не раз слышали взрывы. Так, в марте ВСУ уничтожили в Джанкое российские крылатые ракеты "Калибр", которые оккупанты транспортировали по железной дороге.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
вибухиКримКрымский мост