На севере Крыма прогремели взрывы. Керченский мост снова перекрыли

По словам местных жителей, в районе Джанкоя после взрывов были замечены в небе российские вертолеты.

"Через Нижнегорский район три пары вертолетов пролетели в сторону Азовского моря", - говорится в сообщении.

Кроме того, россияне снова перекрыли Крымский мост, а движение всего транспорта остановили. Также сообщается, что там прозвучала тревога.

При этом оккупанты уже успели успокоить жителей Севастополя. Они утверждают, что якобы в районе Севастопольской бухты вражеский флот проводит тренировки войск радиационной, химической и биологической защиты.

Что известно о Джанкое

Напомним, что в Джанкое на севере Крыма находится военный аэродром, который активно используют оккупанты. Ранее в Генштабе ВСУ сообщалось, что россияне превратили Джанкой в свою военную базу.

Также стоит отметить, что в районе Джанкоя не раз слышали взрывы. Так, в марте ВСУ уничтожили в Джанкое российские крылатые ракеты "Калибр", которые оккупанты транспортировали по железной дороге.

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