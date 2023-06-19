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На півночі Криму було чути вибухи та стрілянину, повідомляють про рух вертольотів

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Понеділок 19 червня 2023 00:41
На півночі Криму було чути вибухи та стрілянину, повідомляють про рух вертольотів Фото: на півночі Криму було чути звуки вибухів та стрілянини (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

На півночі тимчасово окупованого Криму пролунало кілька вибухів, чути звуки стрілянини з кулеметів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Кримський вітер".

На півночі Криму було чути вибухи та стрілянину, повідомляють про рух вертольотівУ Красноперекопську сьогодні вночі, 19 червня, було чути кілька гучних вибухів. Згодом були помічені вертольоти, та лунав звук стрілянини з кулеметів.

Крім Красноперекопська, постріли було чути в Ішуні та Танковому, точне місце стрілянини поки не встановлено. Очевидці зазначають, що гелікоптер близько 15 хвилин кружляв над Красноперекопськом у районі Північно-Кримського каналу, потім полетів у напрямку Роздольного.

Війська РФ перетворили Крим на військову базу

З перших днів окупації росіяни перетворили Крим на свою військову базу. Але останнім часом на півострові почастішали випадки стрілянини, або вибухів. Так звана окупаційна "влада" півострова звинувачує Україну в атаках дронів і повідомляє про нібито "успішну" роботу ППО.

Так, 11 червня через вибух у Криму було пошкоджено ділянку залізничного полотна. Двома днями пізніше у Кіровському районі півострова було чути гучний вибух. А в травні на аеродромі в Криму було пошкоджено військовий вертоліт окупантів.

Крім того, загарбники активно готуються до оборони півострова. Вони риють окопи вздовж пляжів і ставлять бетонні "зуби дракона", побоюючись прориву ЗСУ.

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