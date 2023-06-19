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На севере Крыма были слышны взрывы и стрельба, сообщают о движении вертолетов

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Понедельник 19 июня 2023 00:41
На севере Крыма были слышны взрывы и стрельба, сообщают о движении вертолетов Фото: на севере Крыма были слышны звуки взрывов и стрельбы (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

На севере временно оккупированного Крыма прозвучало несколько взрывов, были слышны звуки стрельбы из пулеметов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Крымский ветер".

На севере Крыма были слышны взрывы и стрельба, сообщают о движении вертолетовВ Красноперекопске сегодня ночью, 19 июня, было слышно несколько громких взрывов. Вскоре были замечены вертолеты и звук стрельбы из пулемётов.

Кроме Красноперекопска, выстрелы были слышны в Ишуни и Танковом, точное место стрельбы пока не установлено. Очевидцы отмечают, что вертолет около 15 минут кружил над Красноперекопском в районе Северо-Крымского канала, потом улетел в направлении Раздольного.

Войска РФ превратили Крым в военную базу

С первых дней оккупации россияне превратили Крым в свою военную базу. Но в последнее время на полуострове участились случаи стрельбы, или взрывов. Так называемая оккупационная "власть" полуострова обвиняет Украину в атаках дронов и сообщает о якобы "успешной" работе ПВО.

Так, 11 июня из-за взрыва в Крыму был поврежден участок железнодорожного полотна. Двумя днями позже в Кировском районе полуострова был слышен громкий взрыв. А в мае на аэродроме в Крыму был поврежден военный вертолет оккупантов.

Кроме того, захватчики активно готовятся к обороне полуострова. Они роют окопы вдоль пляжей и ставят бетонные "зубы дракона", опасаясь прорыва ВСУ.

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