На півночі Ірану стався потужний землетрус

На півночі Ірану стався землетрус магнітудою 5,2, епіцентр зафіксовано поблизу міста Шахруд. Влада перевіряє ситуацію, поки що про жертви чи руйнування не повідомляється.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Європейсько-Середземноморського сейсмологічного центру.
Потужний землетрус магнітудою 5,2 стався на півночі Ірану.
Його епіцентр був розташований за 44 км на північний захід від міста Шахруд (населення близько 131 000), а глибина поштовхів - приблизно 7 км.
Станом на зараз повідомлень про жертв або руйнування не надходило. Влада та місцеві служби продовжують моніторити ситуацію та перевіряти наслідки стихії в населених пунктах, розташованих поблизу епіцентру.
Інформація про будь-які наслідки з'явиться пізніше, якщо будуть нові дані.
В Україні періодично фіксують слабкі землетруси, переважно в Карпатському регіоні. Один із таких випадків стався 31 травня 2025 року - Головний центр спеціального контролю зафіксував два підземні поштовхи на Закарпатті.
Обидва землетруси мали магнітуду близько 2,0 за шкалою Ріхтера та відбулися на глибині 5 км. Епіцентр знаходився поблизу одного з сіл у Богданській громаді Рахівського району.
Раніше, у березні цього ж року, сейсмічна активність спостерігалася також у Тернопільській області.
Раніше, 1 лютого, жителі Полтави у соцмережах повідомляли про відчутні поштовхи на верхніх поверхах будинків. У Головному центрі спеціального контролю підтвердили, що під Полтавою стався землетрус магнітудою 3,67 бала.
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