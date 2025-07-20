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На півночі Ірану стався потужний землетрус

Фото: наслідки землетрусу (GettyImages)
Автор: Оксана Гапончук

На півночі Ірану стався землетрус магнітудою 5,2, епіцентр зафіксовано поблизу міста Шахруд. Влада перевіряє ситуацію, поки що про жертви чи руйнування не повідомляється.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Європейсько-Середземноморського сейсмологічного центру.

Потужний землетрус магнітудою 5,2 стався на півночі Ірану. 

Його епіцентр був розташований за 44 км на північний захід від міста Шахруд (населення близько 131 000), а глибина поштовхів - приблизно 7 км.

Станом на зараз повідомлень про жертв або руйнування не надходило. Влада та місцеві служби продовжують моніторити ситуацію та перевіряти наслідки стихії в населених пунктах, розташованих поблизу епіцентру.

Інформація про будь-які наслідки з'явиться пізніше, якщо будуть нові дані.

 

Землетруси в Україні

В Україні періодично фіксують слабкі землетруси, переважно в Карпатському регіоні. Один із таких випадків стався 31 травня 2025 року - Головний центр спеціального контролю зафіксував два підземні поштовхи на Закарпатті.

Обидва землетруси мали магнітуду близько 2,0 за шкалою Ріхтера та відбулися на глибині 5 км. Епіцентр знаходився поблизу одного з сіл у Богданській громаді Рахівського району.

Раніше, у березні цього ж року, сейсмічна активність спостерігалася також у Тернопільській області.

Раніше, 1 лютого, жителі Полтави у соцмережах повідомляли про відчутні поштовхи на верхніх поверхах будинків. У Головному центрі спеціального контролю підтвердили, що під Полтавою стався землетрус магнітудою 3,67 бала.

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