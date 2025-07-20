На севере Ирана произошло мощное землетрясение

Мощное землетрясение магнитудой 5,2 произошло на севере Ирана.

Его эпицентр был расположен в 44 км к северо-западу от города Шахруд (население около 131 000), а глубина толчков - примерно 7 км.

По состоянию на сейчас сообщений о жертвах или разрушениях не поступало. Власти и местные службы продолжают мониторить ситуацию и проверять последствия стихии в населенных пунктах, расположенных вблизи эпицентра.

Информация о любых последствиях появится позже, если будут новые данные.