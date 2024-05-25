UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

На півночі Харківської області втрати складають 8 росіян до 1 українця, - Зеленський

Фото: президент України Володимир Зеленський (president gov ua)
Автор: Наталія Юрченко

Наступ російських військ на півночі Харківської області почався трохи більше двох тижні тому. Втрати на цьому напрямку складають 8 росіян до 1 українця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського в інтерв'ю центральноазіатським ЗМІ.

Він заявив, що російському диктатору Володимиру Путіну начхати на людські життя і хто, якою мовою говорить. Зокрема, йому байдужі росіяни як цивільні, так і військові.

"Їхній прорив у напрямку Харкова, який стався трохи більше двох тижнів тому, закінчився військовими жертвами 1 до 8, один українець на вісім росіян", - сказав Зеленський.

За словами президента, до цього тижня було близько 2-3 тисячі жертв серед окупантів. 

"Та йому абсолютно начхати. Путін у цей час у лазні перебуває, чи де він там - у СПА, який показували не один раз? Він тим часом займається зовсім іншим. Але ручки він свої маленькі не відмиє, звичайно, від цього кровопролиття", - зазначив глава держави.

 

Наступ Росії

З 10 травня російська армія пішла у наступ на півночі Харкіської області. Наразі бої точаться у місті Вовчанськ та сусідніх населених пунктах. За словами головкома ЗСУ, росіяни зав'язли у вуличних боях у Вовчанську.

За словами голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, окупанти хотіли за два дні дійти до Вовчанська і захопити його, а за п'ять днів дійти до Харкова.

У Генеральному штабі ЗСУ заявили, що Сили оборони зупинили окупантів у Харківської області і за можливості атакують.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийРосійська ФедераціяХарківВійна в УкраїніВійна Росії проти України