На севере Харьковской области потери составляют 8 россиян к 1 украинцу, - Зеленский

Он заявил, что российскому диктатору Владимиру Путину плевать на человеческие жизни и кто, на каком языке говорит. В частности, ему безразличны россияне как гражданские, так и военные.

"Их прорыв в направлении Харькова, который произошел чуть больше двух недель назад, закончился военными жертвами 1-8, один украинец на восемь россиян", - сказал Зеленский.

По словам президента, к этой неделе было около 2-3 тысяч жертв среди оккупантов.

"Да ему абсолютно наплевать. Путин в это время в бане находится, или где он там - в СПА, который показывали не единожды? Он в это время занимается совершенно другим. Но ручки он свои маленькие не отмоет, конечно, от всего этого кровопролития", - отметил глава государства.