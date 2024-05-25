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На севере Харьковской области потери составляют 8 россиян к 1 украинцу, - Зеленский

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president gov ua)
Автор: Наталья Юрченко

Наступление российских войск на севере Харьковской области началось чуть больше двух недель назад. Потери на этом направлении составляют 8 россиян к 1 украинцу.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в интервью центральноазиатских СМИ.

Он заявил, что российскому диктатору Владимиру Путину плевать на человеческие жизни и кто, на каком языке говорит. В частности, ему безразличны россияне как гражданские, так и военные.

"Их прорыв в направлении Харькова, который произошел чуть больше двух недель назад, закончился военными жертвами 1-8, один украинец на восемь россиян", - сказал Зеленский.

По словам президента, к этой неделе было около 2-3 тысяч жертв среди оккупантов.

"Да ему абсолютно наплевать. Путин в это время в бане находится, или где он там - в СПА, который показывали не единожды? Он в это время занимается совершенно другим. Но ручки он свои маленькие не отмоет, конечно, от всего этого кровопролития", - отметил глава государства.

 

Наступление России

С 10 мая русская армия пошла в наступление на севере Харьковской области. Сейчас бои идут в городе Волчанск и соседних населенных пунктах. По словам главкома ВСУ, россияне увязли в уличных боях в Волчанске.

По словам главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, оккупанты хотели за два дня дойти до Волчанска и захватить его, а через пять дней дойти до Харькова.

В Генеральном штабе ВСУ заявили, что Силы обороны остановили оккупантов в Харьковской области и по возможности атакуют.

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