На північному кордоні України встановили 500 тисяч мін, - Наєв

За його словами, на північному кордоні України почали зводити систему оборонних загороджень, та встановлювати протитанкові міни. Станом на сьогодні там ще укріплюють і нарощують фортифікаційні обладнання кордону. Але українські військові вже встановили понад 500 тисяч протитанкових мін.

Зокрема йдеться про протитанкові мінні поля, протитанкові групи мін, комплекти протипіхотних вибухових пристроїв, фугасів, мінованих завалів. Тепер північний кордон у 16 разів краще захищений, ніж це було у лютому 2022 року.

"Ми створюємо такі умови, щоб державний кордон України у Північній операційній зоні був повністю непрохідний для ворожих сил", - сказав Наєв.

Загроза з Білорусі

Варто нагадати, що Білорусь з перших днів повномасштабного вторгнення допомагає Росії у війні проти України. У лютому 2022 року з білоруської територію в Україну заходила російська техніка.

Крім того, Росія заявила, що розмістить у Білорусі свою ядерну зброю, а також на білоруських полігонах розміщуються російські війська. Тому українські військові продовжують посилювати охорону на кордоні.

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