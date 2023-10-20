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На северной границе Украины установили 500 тысяч мин, - Наев

Фото: командующий Объединенными Силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев (mil in ua)
Автор: Наталья Кава

В северной части Украины принимаются меры, которые помогут противостоять русской армии в случае ее повторного наступления.

Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев "Укринформу".

По его словам, на северной границе Украины начали возводить систему оборонных заграждений и устанавливать противотанковые мины. По состоянию на сегодняшний день там еще укрепляют и наращивают фортификационное оборудование границы. Но украинские военные уже установили более 500 тысяч противотанковых мин.

В частности, речь идет о противотанковых минных полях, противотанковых группах мин, комплектах противопехотных взрывных устройств, фугасах, минированных завалах. Теперь северная граница в 16 раз лучше защищена, чем это было в феврале 2022 года.

"Мы создаем такие условия, чтобы государственная граница Украины в Северной операционной зоне была полностью непроходима для враждебных сил", - сказал Наев.

Угроза из Беларуси

Следует напомнить, что Беларусь с первых дней полномасштабного вторжения помогает России в войне против Украины. В феврале 2022 года с белорусской территории в Украину заходила российская техника.

Кроме того, Россия заявила, что разместит в Беларуси свое ядерное оружие, а также на белорусских полигонах размещаются российские войска. Потому украинские военные продолжают усиливать охрану на границе.

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Война России против УкраиныКонтрнаступление ВСУ