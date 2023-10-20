ua en ru
Пт, 20 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

На північному кордоні України встановили 500 тисяч мін, - Наєв

П'ятниця 20 жовтня 2023 20:21
UA EN RU
На північному кордоні України встановили 500 тисяч мін, - Наєв Фото: командувач Об’єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв (mil in ua)
Автор: Наталія Кава

У північній частині України вживаються заходи, які допоможуть протистояти російській армії у випадку її повторного наступу.

Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів командувач Об’єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв "Укрінформу".

За його словами, на північному кордоні України почали зводити систему оборонних загороджень, та встановлювати протитанкові міни. Станом на сьогодні там ще укріплюють і нарощують фортифікаційні обладнання кордону. Але українські військові вже встановили понад 500 тисяч протитанкових мін.

Зокрема йдеться про протитанкові мінні поля, протитанкові групи мін, комплекти протипіхотних вибухових пристроїв, фугасів, мінованих завалів. Тепер північний кордон у 16 разів краще захищений, ніж це було у лютому 2022 року.

"Ми створюємо такі умови, щоб державний кордон України у Північній операційній зоні був повністю непрохідний для ворожих сил", - сказав Наєв.

Загроза з Білорусі

Варто нагадати, що Білорусь з перших днів повномасштабного вторгнення допомагає Росії у війні проти України. У лютому 2022 року з білоруської територію в Україну заходила російська техніка.

Крім того, Росія заявила, що розмістить у Білорусі свою ядерну зброю, а також на білоруських полігонах розміщуються російські війська. Тому українські військові продовжують посилювати охорону на кордоні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України Контрнаступ ЗСУ
NEWS
Експерт пояснив зростання втрат у російських військ на фронті
Експерт пояснив зростання втрат у російських військ на фронті
DAILY
Штурм Авдіївки та оточення Бахмута. Що відбувається на фронті і де чекати на прорив ЗСУ
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Штурм Авдіївки та оточення Бахмута. Що відбувається на фронті і де чекати на прорив ЗСУ