Північнокорейська ракета з супутником-розвідником вибухнула в повітрі

Невдалий запуск стався через кілька годин після того, як лідери Південної Кореї, Китаю та Японії зустрілися в Сеулі на своїй першій тристоронній зустрічі за понад чотири роки.

Агентство зазначає, що для Північної Кореї є дуже незвичним вдаватися до провокаційних дій, коли Китай, її головний союзник, бере участь у дипломатії високого рівня в регіоні.

Офіційне центральне інформаційне агентство Північної Кореї повідомило, що супутник-шпигун було запущено на борту нової ракети, проте вона вибухнула незабаром після старту через ймовірну проблему з двигуном.

Попередня експертиза показала, що вибух був пов'язаний з надійністю роботи нещодавно розробленого рідкого киснево-нафтового двигуна.