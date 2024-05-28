UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Північнокорейська ракета з супутником-розвідником вибухнула в повітрі

Фото: північнокорейський диктатор Кім Чен Ин (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Ракета, запущена Північною Кореєю для розміщення другого в країні супутника-розвідника, вибухнула невдовзі після старту в понеділок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.

Невдалий запуск стався через кілька годин після того, як лідери Південної Кореї, Китаю та Японії зустрілися в Сеулі на своїй першій тристоронній зустрічі за понад чотири роки.

Агентство зазначає, що для Північної Кореї є дуже незвичним вдаватися до провокаційних дій, коли Китай, її головний союзник, бере участь у дипломатії високого рівня в регіоні.

Офіційне центральне інформаційне агентство Північної Кореї повідомило, що супутник-шпигун було запущено на борту нової ракети, проте вона вибухнула незабаром після старту через ймовірну проблему з двигуном.

Попередня експертиза показала, що вибух був пов'язаний з надійністю роботи нещодавно розробленого рідкого киснево-нафтового двигуна.

Нагадаємо, Японія заявила в понеділок, 27 травня, що Північна Корея поінформувала її про план до 3 червня запустити супутник. Очевидно, йшлося про спробу КНДР вивести на орбіту другий військовий супутник-шпигун.

Токіо через дипломатичні канали в Пекіні зажадав від КНДР скасувати запланований запуск.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КНДР