Северокорейская ракета со спутником-разведчиком взорвалась в воздухе

Неудачный запуск произошел через несколько часов после того, как лидеры Южной Кореи, Китая и Японии встретились в Сеуле на своей первой трехсторонней встрече за четыре года.

Агентство отмечает, что для Северной Кореи очень непривычно прибегать к провокационным действиям, когда Китай, ее главный союзник, участвует в дипломатии высокого уровня в регионе.

Официальное центральное информационное агентство Северной Кореи сообщило, что спутник-шпион был запущен на борту новой ракеты, однако она взорвалась вскоре после старта из-за вероятной проблемы с двигателем.

Предварительная экспертиза показала, что взрыв был связан с надежностью работы недавно разработанного жидкого кислородно-нефтяного двигателя.