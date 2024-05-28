Северокорейская ракета со спутником-разведчиком взорвалась в воздухе

Ракета, запущенная Северной Кореей для размещения второго в стране спутника-разведчика, взорвалась вскоре после старта в понедельник.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.
Неудачный запуск произошел через несколько часов после того, как лидеры Южной Кореи, Китая и Японии встретились в Сеуле на своей первой трехсторонней встрече за четыре года.
Агентство отмечает, что для Северной Кореи очень непривычно прибегать к провокационным действиям, когда Китай, ее главный союзник, участвует в дипломатии высокого уровня в регионе.
Официальное центральное информационное агентство Северной Кореи сообщило, что спутник-шпион был запущен на борту новой ракеты, однако она взорвалась вскоре после старта из-за вероятной проблемы с двигателем.
Предварительная экспертиза показала, что взрыв был связан с надежностью работы недавно разработанного жидкого кислородно-нефтяного двигателя.
Напомним, Япония заявила в понедельник, 27 мая, что Северная Корея проинформировала о плане до 3 июня запустить спутник. Очевидно, речь шла о попытке КНДР вывести на орбиту второй военный спутник-шпион.
Токио по дипломатическим каналам в Пекине потребовал от КНДР отменить запланированный запуск.
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