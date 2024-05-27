Північна Корея планує запуск другого військового супутника-шпигуна, - AP
Японія заявила в понеділок, 27 травня, що Північна Корея поінформувала її про план до 3 червня запустити супутник. Очевидно, йдеться про спробу КНДР вивести на орбіту другий військовий супутник-шпигун.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.
Повідомлення про запуск надійшло, коли лідери Південної Кореї, Японії та Китаю зібралися в Сеулі на свою першу тристоронню зустріч.
Берегова охорона Японії заявила, що вона була повідомлена Північною Кореєю про запланований запуск "ракети-супутника" з попередженням щодо безпеки у водах між Корейським півостровом і Китаєм і на схід від філіппінського острова Лусон з понеділка до півночі 3 червня.
Північна Корея надає Японії інформацію про свій запуск, оскільки берегова охорона Японії координує та поширює інформацію про морську безпеку в Східній Азії.
Агентство пише, що план запуску, ймовірно, стосується спроб КНДР запустити в космос свій другий військовий супутник-шпигун.
Збройні сили Південної Кореї заявили в п'ятницю про виявлення ознак того, що Північна Корея бере участь у діяльності, яка, ймовірно, є підготовкою до запуску супутника-шпигуна на її головному пусковому комплексі Тончангрі на північному заході країни.
Нагадаємо, у листопаді минулого року Північна Корея відправила свій перший військовий розвідувальний супутник на орбіту в рамках зусиль зі створення космічної мережі спостереження для боротьби з тим, що вона називає військовими загрозами під керівництвом США.
Нещодавно NBC News повідомило, що Росія та КНДР можуть готувати масштабну військову провокацію у жовтні незадовго до початку президентських виборів у США, проведення яких заплановане на початок листопада.
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