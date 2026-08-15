В Північній Кореї розкрили деталі послання Путіна до Кім Чен Ина
Російський диктатор Володимир Путін заявив, що Москва й Пхеньян активно співпрацюють у всіх сферах і координують зусилля заради регіональної безпеки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Про що написав Путін
У посланні до Кім Чен Ина з нагоди річниці визволення Кореї від японського колоніального панування Путін заявив, що впевнений: Росія та Північна Корея продовжать "конструктивну спільну роботу" над нагальними двосторонніми та міжнародними питаннями.
Символічний жест Кіма
Того ж дня, у п'ятницю, Кім Чен Ин відвідав Вежу визволення в Пхеньяні, щоб вшанувати пам'ять радянських солдатів, які воювали проти Японії у Другій світовій війні.
Він поклав вінок із написом: "Ми не забуваємо подвигу радянських воїнів-мучеників". За словами Кіма, спадщина "кровних зв'язків" і "бойової дружби" між двома країнами стала наріжним каменем дедалі тіснішого партнерства.
Напруга навколо Північної Кореї останнім часом зростає. 14 серпня Пхеньян заявив про "поріг ядерної війни" і пригрозив США та Південній Кореї - приводом стали заплановані спільні військові навчання, які в КНДР назвали такими, що наближають світ до ядерного конфлікту.
Днем раніше генерал Командування ООН заявив, що війна в Україні дає Північній Кореї нову перевагу - участь у бойових діях дозволила Пхеньяну отримати сучасний бойовий досвід і випробувати власні ракетні системи.
Про зростання військової співпраці Москви й Пхеньяна свідчать й інші заяви останніх днів. Президент Володимир Зеленський повідомляв, що Росія отримала нову поставку балістичних ракет з КНДР, а здобутий у війні досвід дозволяє Пхеньяну вдосконалювати власний ракетний потенціал. За даними української розвідки, Росія також планує залучити до 50 тисяч солдатів з КНДР, які на фронті засвоюють тактику й технології сучасної війни.