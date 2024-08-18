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У Північній Ірландії евакуювали сотні сімей після знахідки часів Другої світової війни

Фото: Сотні будинків евакуйовані після того, як у Північній Ірландії знайшли бомбу (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

У Північній Ірландії евакуювали сотні будинків. Це сталось після того, як правоохоронці знайшли бомбу, яка, ймовірно, лежить від часів Другої світової війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на SkyNews.

У п’ятницю в житловому комплексі Рівенвуд у Ньютаунардсі було знайдено "історичний боєприпас".

Сьогодні, 18 серпня, поліцейська служба Північної Ірландії евакуювала близько 450 прилеглих будинків, оскільки вони попередили, що операція "триватиме протягом кількох днів".

Член місцевої ради Піт Рей підтвердив, що це ймовірна бомба часів Другої світової війни, і описав ситуацію як "складну". Він зауважив, що вирішення питання, ймовірно, займе щонайменше п'ять днів.

 

Історичні знахідки часів Другої світової війни

Нагадаємо, що минулого року у Дрездені знайшли бомбу часів Другої світової війни. Тоді правоохоронці евакуювали 15 тисяч людей.

Незадовго до цього подібна знахідка була в Англії, однак там все закінчилось вибухом. У портовому місті Грейт-Ярмут на сході Англії вибухнула авіаційна бомба вагою 250 кілограмів, що пролежала на узбережжі з часів Другої світової війни.

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