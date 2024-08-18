У Північній Ірландії евакуювали сотні сімей після знахідки часів Другої світової війни

Історичні знахідки часів Другої світової війни

Нагадаємо, що минулого року у Дрездені знайшли бомбу часів Другої світової війни. Тоді правоохоронці евакуювали 15 тисяч людей.

Незадовго до цього подібна знахідка була в Англії, однак там все закінчилось вибухом. У портовому місті Грейт-Ярмут на сході Англії вибухнула авіаційна бомба вагою 250 кілограмів, що пролежала на узбережжі з часів Другої світової війни.

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