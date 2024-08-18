В Северной Ирландии эвакуировали сотни семей после находки времен Второй мировой войны

В пятницу в жилом комплексе Ривенвуда в Ньютаунардсе был найден "исторический боеприпас".

Сегодня, 18 августа, полицейская служба Северной Ирландии эвакуировала около 450 близлежащих домов, поскольку они предупредили, что операция будет продолжаться в течение нескольких дней.

Член местного совета Пит Рэй подтвердил, что это вероятная бомба времен Второй мировой войны и описал ситуацию как "сложную". Он отметил, что решение вопроса, вероятно, займет не менее пяти дней.