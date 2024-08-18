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В Северной Ирландии эвакуировали сотни семей после находки времен Второй мировой войны

Фото: Сотни домов эвакуированы после того, как в Северной Ирландии обнаружили бомбу (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В Северной Ирландии эвакуировали сотни домов. Это произошло после того, как правоохранители нашли бомбу, которая, вероятно, лежит со времен Второй мировой войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на SkyNews.

В пятницу в жилом комплексе Ривенвуда в Ньютаунардсе был найден "исторический боеприпас".

Сегодня, 18 августа, полицейская служба Северной Ирландии эвакуировала около 450 близлежащих домов, поскольку они предупредили, что операция будет продолжаться в течение нескольких дней.

Член местного совета Пит Рэй подтвердил, что это вероятная бомба времен Второй мировой войны и описал ситуацию как "сложную". Он отметил, что решение вопроса, вероятно, займет не менее пяти дней.

Исторические находки времен Второй мировой войны

Напомним, что в прошлом году в Дрездене нашли бомбу времен Второй мировой войны. Тогда правоохранители эвакуировали 15 тысяч человек.

Незадолго до этого подобная находка была в Англии, однако там все закончилось взрывом. В портовом городе Грейт-Ярмут на востоке Англии разразилась авиационная бомба весом 250 килограммов, пролежавшая на побережье со времен Второй мировой войны.

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Вторая мировая войнаСеверная Ирландия