У Північній Ірландії близько 75 тисяч людей без світла через ураган Еовін

У Північній Ірландії приблизно 75 тисяч споживачів електроенергії залишаються без світла. Це сталося після руйнувань в електромережі, спричинених ураганом Еовін.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.
Як пише видання, сьогодні на всій території Північної Ірландії діє жовтий рівень погодної небезпеки через вітер. Попередження діє з 10:00 до 19:00 за місцевим часом, у багатьох районах очікуються пориви вітру зі швидкістю до 40-60 миль на годину.
Також оголошено жовте попередження через сніг та ожеледицю з 18:00 суботи до 10:00 неділі. Це сталося через два дні після того, як шторм Еовін приніс у Північну Ірландію вітер зі швидкістю понад 90 миль на годину.
"З огляду на відновлювальні роботи, що тривають після шторму Еовін, наслідки можуть виявитися більш масштабними, ніж можна було б очікувати за вітрів такої сили", - заявили в Метеобюро.
Керівний директор NIE Networks Дерек Хайнс повідомив, що наразі подачу електроенергії відновлено у 210 тисяч домоволодінь.
"Ми вважаємо, що нам знадобиться близько 10 днів, щоб завершити ремонт, необхідний для відновлення подачі електроенергії всім", - сказав він.
Зі свого боку поліцейська служба Північної Ірландії (PSNI) попередила водіїв про необхідність бути обережними за кермом, оскільки багато доріг, як і раніше, непрохідні після шторму Еовін через повалені дерева, лінії електропередач і сміття.
Також BBC додало, що в Ірландській Республіці без електроенергії залишаються близько 330 тисяч споживачів, тоді як пікова кількість унаслідок урагану становила 768 тисяч осіб.
В ESB заявили, що очікують, що подачу електроенергії більшості клієнтів буде відновлено до вечора п'ятниці, однак у решти клієнтів вона буде відновлена протягом наступного тижня.
Крім того, 109 тисяч осіб все ще залишаються без води і 126 тисяч перебувають у небезпеці.
Нагадаємо, що в жовтні 2024 року американський штат Флорида накрив ураган "Мілтон". На той момент він став третім за три місяці, який накрив цей штат США. Тодішній президент Сполучених Штатів Джо Байден заявляв, що розмір збитків обчислюється десятками мільярдів доларів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.