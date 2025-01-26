В Северной Ирландии около 75 тысяч человек без света из-за урагана Эовин

В Северной Ирландии примерно 75 тысяч потребителей электроэнергии остаются без света. Это произошло после разрушений в электросети, вызванных ураганом Эовин.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.
Как пишет издание, сегодня на всей территории Северной Ирландии действует желтый уровень погодной опасности из-за ветра. Предупреждение действует с 10:00 до 19:00 по местному времени, во многих районах ожидаются порывы ветра со скоростью до 40-60 миль в час.
Также объявлено желтое предупреждение из-за снега и гололеда с 18:00 субботы до 10:00 воскресенья. Это произошло через два дня после того, как шторм Эовин принес в Северную Ирландию ветер со скоростью более 90 миль в час.
"Учитывая продолжающиеся восстановительные работы после шторма Эовин, последствия могут оказаться более масштабными, чем можно было бы ожидать при ветрах такой силы", - заявили в Метеобюро.
Управляющий директор NIE Networks Дерек Хайнс сообщил, что в настоящее время подача электроэнергии восстановлена в 210 тысяч домовладений.
"Мы считаем, что нам понадобится около 10 дней, чтобы завершить ремонт, необходимые для возобновления подачи электроэнергии всем", - сказал он.
В свою очередь полицейская служба Северной Ирландии (PSNI) предупредила водителей о необходимости соблюдать осторожность за рулем, поскольку многие дороги по-прежнему непроходимы после шторма Эовин из-за поваленных деревьев, линий электропередач и мусора.
Также BBC добавило, что в Ирландской Республике без электроэнергии остаются около 330 тысяч потребителей, тогда как пиковое число в результате урагана составило 768 тысяч человек.
В ESB заявили, что ожидают, что подача электроэнергии большинству клиентов будет восстановлена к вечеру пятницы, однако у остальных клиентов она будет восстановлена в течение следующей недели.
Кроме того,109 тысяч человек все еще остаются без воды и 126 тысяч находятся в опасности.
Напомним, что в октябре 2024 года американский штат Флорида накрыл ураган "Милтон". На тот момент он стал третьим за три месяца, который накрыл данный штат США. Тогдашний президент Соединенных Штатов Джо Байден заявлял, что размер ущерба исчисляется десятками миллиардов долларов.
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