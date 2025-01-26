В Северной Ирландии около 75 тысяч человек без света из-за урагана Эовин

В Северной Ирландии примерно 75 тысяч потребителей электроэнергии остаются без света. Это произошло после разрушений в электросети, вызванных ураганом Эовин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC .

Как пишет издание, сегодня на всей территории Северной Ирландии действует желтый уровень погодной опасности из-за ветра. Предупреждение действует с 10:00 до 19:00 по местному времени, во многих районах ожидаются порывы ветра со скоростью до 40-60 миль в час.

Также объявлено желтое предупреждение из-за снега и гололеда с 18:00 субботы до 10:00 воскресенья. Это произошло через два дня после того, как шторм Эовин принес в Северную Ирландию ветер со скоростью более 90 миль в час.

"Учитывая продолжающиеся восстановительные работы после шторма Эовин, последствия могут оказаться более масштабными, чем можно было бы ожидать при ветрах такой силы", - заявили в Метеобюро.

Управляющий директор NIE Networks Дерек Хайнс сообщил, что в настоящее время подача электроэнергии восстановлена в 210 тысяч домовладений.

"Мы считаем, что нам понадобится около 10 дней, чтобы завершить ремонт, необходимые для возобновления подачи электроэнергии всем", - сказал он.

В свою очередь полицейская служба Северной Ирландии (PSNI) предупредила водителей о необходимости соблюдать осторожность за рулем, поскольку многие дороги по-прежнему непроходимы после шторма Эовин из-за поваленных деревьев, линий электропередач и мусора.

Также BBC добавило, что в Ирландской Республике без электроэнергии остаются около 330 тысяч потребителей, тогда как пиковое число в результате урагана составило 768 тысяч человек.

В ESB заявили, что ожидают, что подача электроэнергии большинству клиентов будет восстановлена к вечеру пятницы, однако у остальных клиентов она будет восстановлена в течение следующей недели.

Кроме того,109 тысяч человек все еще остаются без воды и 126 тысяч находятся в опасности.