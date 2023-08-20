У північних та більшості центральних областей дощі, місцями грози: погода на завтра

Завтра, 21 серпня, в північних, більшості центральних й Харківській областях очікуються дощі. Також можливі й грози.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на український гідрометеорологічний центр.
"Мінлива хмарність. Вночі в Україні без опадів, вдень у північних, більшості центральних та Харківській областях місцями короткочасні дощі, грози, на решті території без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.м", - пише пресслужба.
Температура:
Фото: прогноз погоди на 21 серпня (facebook.com/UkrHMC)
"Мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.", - пише пресслужба.
Температура в області вночі +16 - +21, вдень +27 - +32, а в Києві - вночі +18 - +20, вдень +28 - +30.
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