В северных и большинстве центральных областей дожди, местами грозы: погода на завтра

Завтра, 21 августа, в северных, большинстве центральных и Харьковской областях ожидаются дожди. Также возможны и грозы.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на украинский гидрометеорологический центр .
"Переменная облачность. Ночью в Украине без осадков, днем в северных, большинстве центральных и Харьковской областях местами кратковременные дожди, грозы, на остальной территории без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.", - пишет пресс-служба.
Температура:
Фото: прогноз погоды на 21 августа (facebook.com/UkrHMC)
"Переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.", - пишет пресс-служба.
Температура в области ночью +16 - +21, днем +27 - +32, а в Киеве - ночью +18 - +20, днем +28 - +30.
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