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У північних та більшості центральних областей дощі, місцями грози: погода на завтра

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Неділя 20 серпня 2023 13:43
У північних та більшості центральних областей дощі, місцями грози: погода на завтра Фото: погода на завтра (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Завтра, 21 серпня, в північних, більшості центральних й Харківській областях очікуються дощі. Також можливі й грози.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на український гідрометеорологічний центр.

"Мінлива хмарність. Вночі в Україні без опадів, вдень у північних, більшості центральних та Харківській областях місцями короткочасні дощі, грози, на решті території без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.м", - пише пресслужба.

Температура:

  • на заході коливатиметься від +16 до +19 вночі й від +28 до +31 вдень;
  • на півночі коливатиметься від +17 до +20 вночі й від +28 до +32 вдень;
  • на півдні коливатиметься від +19 до +24 вночі й від +31 до +36 вдень;
  • на сході коливатиметься від +18 до +20 вночі й від +29 до +36 вдень.

На зображенні може бути: карта та текст

Фото: прогноз погоди на 21 серпня (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Києві та області

"Мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.", - пише пресслужба.

Температура в області вночі +16 - +21, вдень +27 - +32, а в Києві - вночі +18 - +20, вдень +28 - +30.

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