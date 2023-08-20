В северных и большинстве центральных областей дожди, местами грозы: погода на завтра
Завтра, 21 августа, в северных, большинстве центральных и Харьковской областях ожидаются дожди. Также возможны и грозы.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на украинский гидрометеорологический центр .
"Переменная облачность. Ночью в Украине без осадков, днем в северных, большинстве центральных и Харьковской областях местами кратковременные дожди, грозы, на остальной территории без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.", - пишет пресс-служба.
Температура:
- на западе будет колебаться от +16 до +19 ночью и от +28 до +31 днем;
- на севере будет колебаться от +17 до +20 ночью и от +28 до +32 днем;
- на юге будет колебаться от +19 до +24 ночью и от +31 до +36 днем;
- на востоке будет колебаться от +18 до +20 ночью и от +29 до +36 днем.
Фото: прогноз погоды на 21 августа (facebook.com/UkrHMC)
Погода в Киеве и области
"Переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.", - пишет пресс-служба.
Температура в области ночью +16 - +21, днем +27 - +32, а в Киеве - ночью +18 - +20, днем +28 - +30.
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