UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

На північних околицях Києва лунатимуть вибухи: що сталося

Фото: на північних околицях Києва лунатимуть вибухи (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У деяких районах Києва сьогодні можуть чути звуки вибухів. Причиною тому - робота вибухотехніків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал КМВА.

"На північних околицях міста лунатимуть звуки вибухів! Сьогодні, 3 травня, у Вишгородському районі ліквідовуватимуть вибухонебезпечні предмети. Тому в деяких районах міста може бути гучно!" - йдеться в повідомленні.

Місцевих жителів закликають зберігати спокій, а під час повітряної тривоги перебувати в укриттях.

Нагадаємо, що сьогодні вночі жителі столиці чули вибухи. Окупанти атакували Київ, а також низку областей іранськими дронами "Шахед". В повітряному просторі столиці були збиті всі ворожі цілі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївВибухВибух боєприпасів