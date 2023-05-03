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На севере Киева будут раздаваться взрывы: что произошло

Фото: на северных окрестностях Киева будут раздаваться взрывы (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В некоторых районах Киева сегодня могут слышны звуки взрывов. Причиной тому является работа взрывотехников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал КГВА.

"На северных окрестностях города будут раздаваться звуки взрывов! Сегодня, 3 мая, в Вышгородском районе будут ликвидировать взрывоопасные предметы. Поэтому в некоторых районах города может быть громко!" - говорится в сообщении.

Местные жители призывают сохранять спокойствие, а во время воздушной тревоги находиться в укрытиях.

Напомним, сегодня ночью жители столицы слышали взрывы. Оккупанты атаковали Киев, а также ряд областей иранскими дронами "Шахед". В воздушном пространстве столицы были сбиты все вражеские цели.

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