"Північні стріли". Чому Ізраїль розпочав наземну операцію в Лівані та яка мета

Що відомо про операцію Ізраїлю проти "Хезболли"

Про початок нової фази війни проти "Хезболли" напередодні заявив міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант. За його словами, вона стане вагомим чинником зміни безпекової ситуації.

Увечері Армія оборони (ЦАХАЛ) закрила район навколо трьох населених пунктів Метула, Місгав-Ам та Кфар-Гіладі біля кордону з Ліваном. Паралельно авіація атакувала стратегічні об'єкти в Бейруті, в результаті в кварталі Дахія обрушилося вісім висотних будівель. Згідно із заявами ізраїльської сторони, удари завдавалися по збройових заводах та іншій військовій інфраструктурі.

Трохи згодом стало відомо про рішення політичного керівництва схвалити наземну фазу. Інформація про початок операції "Північні стріли" була дозволена до публікації близько 02:00, хоча рейди у прикордонній зоні тривали вже кілька годин.

Як випливає з офіційних заяв, вони мають обмежений та цілеспрямований характер (на основі точних розвідданих). "Ці цілі розташовані в селах біля кордону та становлять безпосередню загрозу для ізраїльських громад на півночі Ізраїлю", - повідомили у ЦАХАЛ.

Урядова армія Лівану вирішила не вступати у конфлікт. За даними західних ЗМІ, вона відійшла, принаймні, на 5 км. Спостережні пости на кордоні з Ізраїлем евакуювали, а солдатів відправили до казарм.

Прес-служба ЦАХАЛ наголошує, що військові зайшли на південь Лівану відповідно до плану Генштабу та командування Північним округом. Підтримку наземним силам надають авіація та артилерія. До наступу залучено сили 98-ї дивізії, включаючи бійців командос, десантників та бронетехніку 7-ї бригади. Раніше ця дивізія діяла у секторі Газа.

Фото: ізраїльські війська у наземній фазі операції в Лівані (Getty Images)

Також повідомлялося про атаку в таборі Ейн аль-Хільве. Як пише Reuters, ціллю був Мунір Макда - командир ліванського відділення бойовиків "Бригад мучеників Аль-Акса" (ФАТХ). Відомо про п'ятьох убитих, серед них син Макдаа, відомості про долю самого ватажка уточнюються.

Представник арабського відділу прес-служби ЦАХАЛ Авіхай Едраї опублікував звернення до ліванців, попередивши їх про небезпеку переміщень.

"На півдні Лівану йдуть інтенсивні бої, в яких бойовики "Хезболли" використовують цивільну інфраструктуру і вас як живий щит. З метою особистої безпеки ми просимо вас уникати пересування на транспорті з півночі на південь від річки Літані", - йдеться у попередженні.

Станом на середину дня ізраїльська армія продовжує бити по об'єктах "Хезболли". Надходять повідомлення про знищені пускові ракетні установки та бази зберігання зброї.

Тим часом представник "Хезболли" у зв'язках зі ЗМІ в інтерв'ю катарському телеканалу "Аль-Джазіра" заявив, що ізраїльські військові нібито ще не розпочали сухопутну операцію у Лівані.

Що передувало наземній фазі

В останні місяці конфлікт із "Хезболлою" здавався другорядним, якщо порівнювати з операцією "Залізні мечі" проти ХАМАС у секторі Газа. Але за останні два тижні все змінилося. Ізраїль фактично обезголовив угруповання та виснажив його ракетні арсенали.

Поки неясно, які сили будуть задіяні в наземній фазі, як довго вони залишатимуться в Лівані і чи переросте все це в повномасштабну війну. Як пише CNN з посиланням на високопосадовця, Ізраїль не планує тривалу військову присутність і довгострокової окупації південного Лівану не буде.

Фото: перед вторгненням до Лівану ізраїльська армія провела серію атак і ліквідувала ватажка "Хезболли" Хасана Насраллу (x.com/SH_NasrallahEng)

Наземна фаза послідувала за серією великих атак на "Хезболлу". В результаті було ліквідовано понад десятка вищих командирів, а в ході масового підриву пейджерів і рацій тисячі причетних до організації загинули або були скалічені.

Найбільшим ударом стало усунення ватажка Хасана Насралли під час авіаудару 28 вересня. За довгі роки керівництва бойовиками Насралла, на іранські гроші, перетворив "Хезболлу" на грізну військову силу.

Ізраїльський прем'єр Біньямін Нетаньяху називав Насраллу центральним двигуном "осі зла Ірану". За його словами, Ізраїль перемагає у війні проти своїх ворогів.

"Він (Насралла, - ред.) був терористом, але більше не буде. Він і його люди були архітекторами плану знищення Ізраїлю. Його не тільки активував Іран, але й він сам багато разів активував Іран", - заявив ізраїльський прем'єр.

Що таке "Хезболла" і в чому суть конфлікту з Ізраїлем

"Хезболла" - це впливова мусульманська шиїтська політична партія і збройне угруповання. Має значну присутність у парламенті та в уряді Лівану, а також має в своєму розпорядженні армію, що істотно перевершує регулярні війська Лівану.

З'явилася після вторгнення Ізраїлю у 1982 році і перебувала під контролем іранського Корпусу вартових ісламської революції. У 1985 році вийшла з тіні КВІР, створивши власне озброєнне крило, яке атакувало ізраїльські сили та їхніх союзників.

Перша ліванська війна Ізраїлю закінчилася у травні 2000 року. За два роки до цього уряд під міжнародним тиском виконав резолюцію Ради Безпеки ООН з вимогою вивести сили з південного Лівану. Коли ЦАХАЛ залишив країну, всі заслуги собі приписала "Хезболла".

Другу ліванську війну 2006 року спровокував смертоносний транскордонний рейд "Хезболли". Бойові дії на території Лівану тривали близько місяця, Ізраїль намагався усунути загрозу, але мети не було досягнуто. "Хезболла" заявила про свою перемогу, а також проігнорувала резолюцію ООН із закликом відступити на північ від річки Літані, що створило б буферну зону безпеки.

Фото: за останні десятиліття "Хезболла" стала великою впливовою силою у Лівані (wikipedia.org)

З того часу "Хезболла" стала головною проксі-силою Ірану в регіоні, наростила чисельність бойовиків, за деякими даними, до 100 тисяч (незалежні оцінки коливаються від 20 до 50 тисяч) і отримала у своє розпорядження понад сотню тисяч ракет.

З 1990-х бере участь у національних виборах. На виборах 2022 року втратила більшість, але новий уряд так і не сформовано, і угруповання, як і раніше, має міністрів у тимчасовій адміністрації.

Ліван глибоко розділений із приводу "Хезболли". Незважаючи на те, що вона має значну підтримку, багато хто звинувачує бойовиків у корупції і виступає проти її військових можливостей. У тому числі тому, що вона пропагує та практикує джихад, постійно закликає до знищення Ізраїлю, заявляючи, що єврейська держава як така не має права на існування.

У чому причина ескалації та цілі нової операції в Лівані

Черговий виток ескалації розпочався після атаки терористів ХАМАС із сектору Газа 7 жовтня 2023 року. Вже наступного дня "Хезболла" заявила, що діятиме на знак солідарності, почавши обстрілювати північ Ізраїлю. Ракетні обстріли тривають майже безупинно, як і удари у відповідь.

За цей час загинули десятки мирних мешканців. Але оскільки 60 тисяч ізраїльтян із прикордонних регіонів майже рік живуть в евакуації, підтримка рішучіших дій значно зросла. У середині вересня міністр оборони Йоав Галант оголосив, що "центр ваги" війни переміщається з півдня на північ. "Настав час забезпечити, щоб переміщені особи з півночі могли повернутися до своїх будинків", - сказав він.

Інші посадовці, включаючи прем'єра Нетаньяху, це також обіцяють.

"Ми продовжимо завдавати ударів по "Хезболлі"... Той, хто має ракету у вітальні і в будинку, не матиме будинку", - заявив він.

Фото: ізраїльський прем'єр Біньямін Нетаньяху пообіцяв розгромити "Хезболлу" (Getty Images)

Ізраїльський журналіст, головний редактор "Найкращого радіо" Цві Зільбер називає операцію "Північні стріли" Третьою ліванською війною Ізраїлю. За його словами, є символізм у тому, що вона почалася сьогодні. Рівно 18 років після завершення Другої ліванської війни.

Він також вважає, що повернення ізраїльських біженців на північ лише офіційно задекларована мета.

"Справжня мета Третьої ліванської війни полягає в тому, щоб це була остання ліванська війна. Щоб не було четвертої. Тому що Ізраїлю з Ліваном абсолютно нема чого ділити, у нас немає територіальних суперечок", - розповів він YouTube-каналу РБК-Україна.

І щоб нинішня війна стала останньою, необхідно розгромити "Хезболлу".

"Що, я думаю, ми вже зробили... Ми ще два тижні тому війни з "Хезболлою" боялися більше, ніж війни з Іраном. Про "Хезболлу" усі наші військові експерти в один голос розповідали, що це гігантська загроза: 120-150 тисяч ракет, спрямованих на нас іранськими системами точного наведення, які з різною дальністю накривають усю територію Ізраїлю. Що вони розіб'ють усі наші інфраструктурні об'єкти, ми залишимося без світла, води тощо. Думаю, що це була одна з причин, що Ізраїль майже рік вів із "Хезболлою" війну на виснаження", - зазначив Зільбер.

Зрештою сталося те, що сталося. "Хезболла" обезголовлена, ракетні арсенали підірвані, шляхи постачання зброї перекриті і вищий командний склад де-факто знищено.

"Нікому віддавати і нема кому отримувати накази, тому що не працюють засоби зв'язку. Тому ми бачимо, що опір "Хезболли" носить спорадичний характер", - додав він.

Як довго може тривати наземна операція

Сьогодні "Хезболла" випустила кілька ракет, вибухи було чути у Тель-Авіві. У заяві бойовиків йдеться про нібито удар по базі військової розвідки Гілот та штаб-квартирі Моссада. А також про атаку ізраїльських військ у Метулі ракетами та артилерійськими снарядами.

Учора ввечері представник угруповання Наім Кассам заявив про те, що "Хезболла" має тисячі бойовиків, загартованих у Сирії, і вона обов'язково переможе.

"Рішучу реакцію" готують і в Ірані. Президент Масуд Пезешкіан пообіцяв відповідь, але не вказав, якою вона буде. "Ми не можемо не вжити таких дій, і вони не залишаться без відповіді", - заявив він про наземну фазу ізраїльських дій проти "Хезболли".

Можливо, Тегеран попросить єменських хуситів та інших проксі посилити атаки на ізраїльські та американські бази у регіоні. Але швидше за все враховуватиме той момент, що йому не перемогти у повномасштабній війні, якщо на боці Ізраїлю виступлять США.

Ані ізраїльські, ані західні офіційні особи не беруться прогнозувати, скільки триватиме операція "Північні стріли". За словами Цві Зільбера, в Ізраїлі сподіваються на політичні зміни у Лівані. І якщо зважати на те, що регулярна армія не заважає ізраїльським військам діяти проти "Хезболли", надія на це є.

"Якщо Ліван позбавиться "Хезболли" як політичної сили і зможе обрати нормальний уряд, підписати з Ізраїлем договір про мир, тоді ситуація зміниться і це дійсно буде остання ліванська війна. Якщо ні, то мені дуже шкода ліванський народ, який залишиться з" Хезболлою". Але ми будемо змушені зачистити "Хезболлу" повністю і отримати гарантії, що ми не побачимо її багато років. Ось так ми бачимо цю війну", - розповів він РБК-Україна.

Поки ж Армія оборони Ізраїлю заходить на кілометр-два вглиб Лівану і невідомо, чи буде вклинюватися ще глибше. Щодо термінів, про них важко говорити зокрема тому, що рік тому мало хто міг очікувати, що війна проти ХАМАС у секторі Газа затягнеться так надовго.

"Тому говорити щось про те, коли ця війна закінчиться, я не можу. Як і коли буде повалено іранський режим. Якщо станеться таке диво, війна може закінчитися дуже швидко. Але якщо виходити з того, що цього не станеться, я не бачу ніякої перспективи політичного врегулювання на даний момент. З того боку із нами воюють релігійні фанатики. Які кажуть, що їм все одно, скільки людей стануть шахідами. Головне, що вони не поступляться своїми принципами. А принципи у тому, що євреї мають бути знищені. Ось із ким ми маємо справу", - додав Зільбер.

***

Як пише The Times of Israel з посиланням на високопосадовця в Білому домі, Іран планує атакувати Ізраїль балістичними ракетами. "Ми активно підтримуємо оборонну підготовку для захисту Ізраїлю від цього нападу. Прямий військовий напад Ірану на Ізраїль матиме серйозні наслідки для Ірану", - додав він.

Напередодні прем'єр Нетальняху надіслав рідкісне послання до іранського народу. За його словами, режим, який проголошує полум'яні промови про захист Лівану та Гази, з кожним днем занурює регіон все глибше у війну. Він також заявив, що на Близькому Сході немає місця, куди не міг би дістати Ізраїль.

"Коли Іран нарешті звільниться - а цей момент настане набагато раніше, ніж багато хто думає, - все буде по-іншому. Наші два давні народи, єврейський народ і перський народ, нарешті житимуть у мирі", - додав він і закликав іранців не підтримувати групу "фанатичних теократів".

При підготовці тексту використовувалися: публікації Reuters, CNN, BBC, The Jerusalem Post, The Times of Israel, заяви ізраїльського прем'єра Біньяміна Нетаньяху та міністра оборони Йоава Галанта, коментарі ізраїльського журналіста, головного редактора "Найкращого радіо" Цві Зільбера.