"Северные стрелы". Почему Израиль начал наземную операцию в Ливане и какая цель

Что известно об операции Израиля против "Хезболлы"

О начале новой фазы войны против "Хезболлы" накануне заявил министр обороны Израиля Йоав Галант. По его словам, она станет весомым фактором в изменении ситуации с безопасностью.

Вечером Армия обороны (ЦАХАЛ) закрыла район вокруг трех населенных пунктов Метула, Мисгав-Ам и Кфар-Гилади возле границы с Ливаном. Параллельно авиация атаковала стратегические объекты в Бейруте, в результате в квартале Дахия обрушилось восемь высотных зданий. Согласно заявлениям израильской стороны, удары наносились по оружейным заводам и другой военной инфраструктуре.

Чуть позже стало известно о решении политического руководства одобрить наземную фазу. Информация о начале операции "Северные стрелы" была разрешена к публикации около 02:00, хотя рейды в приграничной зоне продолжались уже несколько часов.

Как следует из официальных заявлений, они носят ограниченный и целенаправленный характер (на основе точных разведданных). "Эти цели расположены в селах возле границы и представляют непосредственную угрозу для израильских общин на севере Израиля", – сообщили в ЦАХАЛ.

Правительственная армия Ливана решила не вступать в конфликт. По данным западных СМИ, она отошла по крайней мере на 5 км. Наблюдательные посты на границе с Израилем эвакуировали, а солдат отправили в казармы.

Пресс-служба ЦАХАЛ подчеркивает, что военные зашли на юг Ливана в соответствии с планом Генштаба и командования Северным округом. Поддержку наземным силам оказывают авиация и артиллерия. К наступлению привлечены силы 98-й дивизии, включая бойцов коммандос, десантников и бронетехнику 7-й бригады. Ранее эта дивизия действовала в секторе Газа.

Фото: израильские войска в наземной фазе операции в Ливане (Getty Images)

Также сообщалось об атаке в лагере Эйн аль-Хильуэ. Как пишет Reuters, целью был Мунир Макдаа - командир ливанского отделения боевиков "Бригад мучеников Аль-Акса" (ФАТХ). Известно о пяти убитых, среди них сын Макдаа, сведения о судьбе самого главаря уточняются.

Представитель арабского отдела пресс-службы ЦАХАЛ Авихай Эдраи опубликовал обращение к ливанцам, предупредив их об опасности перемещений.

"На юге Ливана идут интенсивные бои, в которых боевики "Хезболлы" используют гражданскую инфраструктуру и вас в качестве живого щита. В целях личной безопасности мы просим вас избегать передвижений на транспорте с севера к югу от реки Литани", - говорится в предупреждении.

По состоянию на середину дня израильская армия продолжает бить по объектам "Хезболлы". Поступают сообщения об уничтоженных пусковых ракетных установках и базах хранения оружия.

Тем временем представитель "Хезболлы" по связям со СМИ в интервью катарскому телеканалу "Аль-Джазира" заявил, что израильские военные якобы еще не начали сухопутную операцию в Ливане.

Что предшествовало наземной фазе

В последние месяцы конфликт с "Хезболлой" казался второстепенным, если сравнивать с операцией "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Но в последние две недели все изменилось. Израиль фактически обезглавил группировку и истощил ее ракетные арсеналы.

Пока неясно, какие силы будут задействованы в наземной фазе, как долго они будут оставаться в Ливане и перерастет ли все это в полномасштабную войну. Как пишет CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника, Израиль не планирует длительное военное присутствие и долгосрочной оккупации южного Ливана не будет.

Фото: перед вторжением в Ливан израильская армия провела серию атак и ликвидировала главаря "Хезболлы" Хасана Насраллу (x.com/SH_NasrallahEng)

Наземная фаза последовала за серией крупнейших атак на "Хезболлу". В результате были ликвидированы более дюжины высших командиров, а в ходе массового подрыва пейджеров и раций тысячи причастных к организации погибли или были искалечены.

Самым большим ударом стало устранение главаря Хасана Насраллы в ходе авиаудара 28 сентября. За долгие годы руководства боевиками Насралла, на иранские деньги, превратил "Хезболлу" в грозную военную силу.

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху называл Насраллу центральным двигателем "оси зла Ирана". По его словам, Израиль побеждает в войне против своих врагов.

"Он (Насралла, - ред.) был террористом, но больше не будет. Он и его люди были архитекторами плана по уничтожению Израиля. Его не только активировал Иран, но и он сам много раз активировал Иран", - заявил израильский премьер.

Что такое "Хезболла" и в чем суть конфликта с Израилем

"Хезболла" – это влиятельная шиитская мусульманская политическая партия и вооруженная группировка. Имеет значительное присутствие в парламенте и в правительстве Ливана, а также располагает армией, существенно превосходящей регулярные войска Ливана.

Появилась после вторжения Израиля в 1982 году и находилась под контролем иранского Корпуса стражей исламской революции. В 1985 году вышла из тени КСИР, создав собственное вооруженное крыло, которое атаковало израильские силы и их союзников.

Первая ливанская война Израиля закончилась в мае 2000 года. За два года до этого правительство под международным давлением выполнило резолюцию Совбеза ООН с требованием вывести силы из южного Ливана. Когда ЦАХАЛ покинул страну, все заслуги себе приписала "Хезболла".

Вторую ливанскую войну в 2006 году спровоцировал смертоносный трансграничный рейд "Хезболлы". Боевые действия на территории Ливана длились около месяца, Израиль пытался устранить угрозу, но цель не была достигнута. "Хезболла" заявила о своей победе, а также проигнорировала резолюцию ООН с призывом отступить к северу от реки Литани, что создало бы буферную зону безопасности.

Фото: за последние десятилетия "Хезболла" стала крупной влиятельной силой в Ливане (wikipedia.org)

С тех пор "Хезболла" стала главной прокси-силой Ирана в регионе, нарастила численность боевиков, по некоторым данным, до 100 тысяч (независимые оценки колеблются от 20 до 50 тысяч) и получила в свое распоряжение более сотни тысяч ракет.

С 1990-х участвует в национальных выборах. На выборах 2022 года потеряла большинство, но новое правительство так и не сформировано, и группировка по-прежнему имеет министров во временной администрации.

Ливан глубоко разделен по поводу "Хезболлы". Несмотря на то, что она пользуется значительной поддержкой, многие противники боевиков предъявляют обвинения в коррупции и выступают против ее военных возможностей. В том числе потому, что она пропагандирует и практикует джихад, постоянно призывает к уничтожению Израиля, заявляя, что еврейское государство как таковое не имеет право на существование.

В чем причина эскалации и цели новой операции в Ливане

Очередной виток эскалации начался после атаки террористов ХАМАС из сектора Газа 7 октября 2023 года. Уже на следующий день "Хезболла" заявила, что будет действовать в знак солидарности, начав обстреливать север Израиля. Ракетные обстрелы продолжаются почти безостановочно, как и ответные удары.

За это время погибли десятки мирных жителей. Но поскольку 60 тысяч израильтян из приграничных регионов почти год живут в эвакуации, поддержка более решительных действий значительно возросла. В середине сентября министр обороны Йоав Галант объявил, что "центр тяжести" войны перемещается с юга на север. "Пришло время обеспечить, чтобы перемещенные лица с севера могли вернуться в свои дома", – сказал он.

Другие должностные лица, включая премьера Нетаньяху, это тоже обещают.

"Мы продолжим наносить удары по "Хезболле"... Тот, у кого есть ракета в гостиной и в доме, не будет иметь дома", - заявил он.

Фото: израильский премьер Биньямин Нетаньяху пообещал разгромить "Хезболлу" (Getty Images)

Израильский журналист, главный редактор "Лучшего радио" Цви Зильбер называет операцию "Северные стрелы" Третьей ливанской войной Израиля. По его словам, есть некий символизм в том, что она началась сегодня. Ровно 18 лет после завершения Второй ливанской войны.

Он также считает, что возвращение израильских беженцев на север - лишь официально задекларированная цель.

"Настоящая цель Третьей ливанской войны состоит в том, чтобы это была последняя ливанская война. Чтобы не было четвертой. Потому что Израилю с Ливаном абсолютно нечего делить, у нас нет территориальных споров", - рассказал он YouTube-каналу РБК-Украина.

И чтобы нынешняя война стала последней, необходимо разгромить "Хезболлу".

"Что, я думаю, мы уже сделали… Мы еще две недели назад войны с "Хезболлой" боялись больше, чем войны с Ираном. Про "Хезболлу" все наши военные эксперты в один голос рассказывали, что это гигантская угроза: 120-150 тысяч ракет, направленных на нас иранскими системами точного наведения, которые с разной дальностью накрывают всю территорию Израиля. Что они разобьют все наши инфраструктурные объекты, мы останемся без света, воды и так далее. Думаю, что это была одна из причин, что Израиль почти год вел с "Хезболлой" войну на истощение", - отметил Зильбер.

В конце концов случилось то, что случилось. "Хезболла" обезглавлена, ракетные арсеналы взорваны, пути поставок оружия перекрыты и высший командный состав де-факто уничтожен.

"Некому отдавать и некому получать приказы, потому что не работают средства связи. Поэтому мы видим, что сопротивление "Хезболлы" носит спорадический характер", - добавил он.

Как долго может продлиться наземная операция

Сегодня "Хезболла" выпустила несколько ракет, взрывы были слышны в Тель-Авиве. В заявлении боевиков говорится о якобы ударе по базе военной разведке Гилот и штаб-квартире Моссада. А также об атаке израильских войск в Метуле ракетами и артиллерийскими снарядами.

Вчера вечером представитель группировки Наим Кассам выступил с заявлением о том, что у "Хезболлы" есть тысячи боевиков, закаленных в Сирии, и она обязательно победит.

"Решительную реакцию" готовят и в Иране. Президент Масуд Пезешкиан пообещал ответ, но не указал, каким он будет. "Мы не можем не принять такие действия, и они не останутся без ответа", - заявил он о наземной фазе израильских действий против "Хезболлы".

Возможно, Тегеран попросит йеменских хуситов и других прокси усилить атаки на израильские и американские базы в регионе. Но скорее всего будет учитывать тот момент, что ему не победить в полномасштабной войне, если на стороне Израиля выступят США.

Ни израильские, ни западные официальные лица не берутся прогнозировать, сколько продлится операция "Северные стрелы". По словам Цви Зильбера, в Израиле надеются на политические изменения в Ливане. И если учитывать, что регулярная армия не мешает израильским войскам действовать против "Хезболлы", надежда на это есть.

"Если Ливан избавится от "Хезболлы" как от политической силы и сможет избрать нормальное правительство, подписать с Израилем договор о мире, тогда ситуация изменится и это действительно будет последняя ливанская война. Если нет, то мне очень жаль ливанский народ, который останется с "Хезболлой". Но мы будем вынуждены зачистить "Хезболлу" полностью и получить гарантии, что мы не увидим ее много лет. Примерно так мы видим эту войну", - рассказал он РБК-Украина.

Пока же Армия обороны Израиля заходит на километр-два вглубь Ливана и будет ли вклиниваться еще глубже, неизвестно. Что касается сроков, о них сложно говорить в том числе потому, что год назад мало кто мог ожидать, что война против ХАМАС в секторе Газа затянется так надолго.

"Поэтому говорить что-то о том, когда эта война закончится, я не могу. Как и когда свергнут иранский режим. Если произойдет такое чудо, война может закончиться очень быстро. Но если исходить из того, что этого не произойдет, я не вижу никакой перспективы политического урегулирования на данный момент. С той стороны с нами воюют религиозные фанатики. Которые говорят, что им все равно, сколько людей станут шахидами. Главное, что они не поступятся своими принципами. А принципы в том, что евреи должны быть уничтожены. Вот с кем мы имеем дело", - добавил Зильбер.

***

Как пишет The Times of Israel со ссылкой на высокопоставленного чиновника в Белом доме, Иран планирует атаковать Израиль баллистическими ракетами. "Мы активно поддерживаем оборонительную подготовку для защиты Израиля от этого нападения. Прямое военное нападение Ирана на Израиль будет иметь серьезные последствия для Ирана", - добавил он.

Накануне премьер Нетальняху направил редкое послание иранскому народу. По его словам, режим, который произносит пламенные речи о защите Ливана и Газы, с каждым днем погружает регион все глубже в войну. Он также заявил, что на Ближнем Востоке нет места, куда бы не мог достать Израиль.

"Когда Иран наконец освободится - а этот момент наступит гораздо раньше, чем многие думают, - все будет по-другому. Наши два древних народа, еврейский народ и персидский народ, наконец-то будут жить в мире", - добавил он и призвал иранцев не поддерживать группу "фанатичных теократов".

При подготовке текста использовались: публикации Reuters, CNN, BBC, The Jerusalem Post, The Times of Israel, заявления израильского премьера Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта, комментарии израильского журналиста, главного редактора "Лучшего радио" Цви Зильбера.