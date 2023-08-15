Північна Македонія втратила капітана збірної: балканці восени зіграють проти України

Капітан балканців підтвердив конфлікт із керманичем збірної. У соцмережах ветеран оголосив, що його взаємини з тренером остаточно зіпсовані.

"Відносини між Благоєю Мілевскі та мною не найкращі. Ми поспілкувалися приватно, як капітан я поділився думками щодо всього, що відбувається навколо національної збірної. Бажаю усім найкращого та успіхів у майбутньому. Дякую фанам за підтримку, коли захищав кольори нашої країни", – написав Рістовскі.

Досвідчений оборонець виступав у збірній із 2011 року. З тих пір він зіграв 80 матчів, у яких забив 2 м'ячі. Зокрема, Рістовскі поїхав на прем'єрний для македонців Євро-2020. Там балканська команда посіла останнє місце в групі.

Восени Північна Македонія продовжить виступи в кваліфікації до Євро-2024. Серед суперників балканців і збірна України. Очний поєдинок команд призначений на 14 жовтня.